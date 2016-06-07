В Украине завершился первый этап реформы полиции: объявлен конкурс на должности участковых и следователей

«На прошлой неделе патрульные полицейские Мариуполя приняли присягу на верность народу Украины и в 31-м городе Украины приступили к службе сотрудники 28-го управления Департамента патрульной полиции НПУ. Мы завершили первый этап реформы», - написал Аваков в блоге на Украинской правде.

Министр анонсировал следующий этап полицейской реформы, во время которого продолжится формирование новой полиции.

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«Общество ждет и требует обновления правоохранительной системы, поэтому именно полицейский блок МВД для нас остается приоритетным. В наших планах – повышение качества патрульной полиции, создание корпуса участковых офицеров полиции, формирование подразделений по патрулированию и контролю дорожного движения на трассах. Также завершение организации сети групп быстрого реагирования в областях и реформирование одного из самых сложных и фундаментальных элементов полиции – следствия», - сообщил Аваков.

По его словам, Национальная полиция объявляет открытый конкурс на замещение вакантных должностей участковых офицеров полиции и следователей.

«С сегодняшнего дня мы стартуем в Киевской области – открываем набор 250 участковых офицеров и 50 следователей», - заявил министр.

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«Для участия в конкурсе прежде всего нужно подать заявку на сайте Управления НПУ в Киевской области. Там же можно детально ознакомиться с критериями и процедурой отбора. Далее, как и с патрульной полицией, мы начнем конкурсные отборы веером по всей стране», - сообщил Аваков.