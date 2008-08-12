Москва не намерена вести переговоры с Саакашвили - глава МИД России

Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ заявляет, что после агрессии Грузии против Южной Осетии вести переговоры с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ нецелесообразно.

Об этом сообщили УНИАН в управлении пресс-службы и информации Минобороны РФ.

«Я не думаю, что Россия будет иметь настроение не только вести переговоры, но и разговаривать с М.СААКАШВИЛИ. Он совершил преступные деяния против наших граждан», - заявил С.ЛАВРОВ.

«Мы исходим из того, что г-н СААКАШВИЛИ больше не может быть нашим партнером, и было бы лучше всего, если бы он ушел», - добавил глава российского МИД.

Он также обвинил М.СААКАШВИЛИ в том, что он отдавал приказ "давить танками женщин и детей", и отметил, что Президент Грузии "даже не задумался о том, чтобы раскаяться". По словам С.ЛАВРОВА, М.СААКАШВИЛИ «постоянно твердит о том, что он прав, убивая наших граждан и мирных жителей». «Все это он делает не только на фоне европейских флагов, но и заявляет, что он отстаивает американские ценности», - сказал С.ЛАВРОВ.

По словам российского дипломата, именно поэтому он сказал Государственному секретарю США Кондолизе РАЙС, что Россия не делает уход М.СААКАШВИЛИ обязательным условием прекращения нынешней стадии военной операции.

Он также заявил, что К.РАЙС "сочла возможным тут же обзванивать своих европейских коллег, заявляя, будто я сказал ей, что мы решили свергнуть М.СААКАШВИЛИ, и только после этого прекратим военную операцию".

«Кто-то даже вписал подобную чушь в речь, которую предложили произнести президенту БУШУ», - сказал С.ЛАВРОВ.

"Это безответственная линия, когда таким образом информируют руководство великой, серьезной страны о позиции руководства России", – добавил он.

«У нас нет никаких планов никого свергать, это вообще не в нашей политической культуре и не в арсенале нашей внешней политики», - отметил глава МИД России.