В ООН рассказали, сколько оружия Украина поставила в Грузию

Украина в 2007 году продала Грузии 74 танка Т-72.

Об этом говорится в опубликованном накануне докладе ООН, сообщает газета «Дело» (№ 142 от 12 августа 2008 года).

Согласно докладу, в прошлом году Грузия импортировала 74 танка Т-72, 6 единиц бронетехники, 9 крупнокалиберных артиллерийских систем, 8 самолетов, 10 тыс. 800 ракет и пусковых установок, а также 28 тыс. 800 единиц огнестрельного оружия.

Издание подчеркивает, что из этого перечня Украина полностью обеспечила поставки всех танков, бронетехники и самолетов.

Кроме того, сообщает «Дело», в 2007 году Украина экспортировала в Грузию 5 артиллерийских систем, 495 ракет и пусковых установок, а также 19 тыс. 964 единицы огнестрельного оружия. По подсчетам «Дела», с учетом рыночной стоимости этой техники и вооружений, украинские продавцы заработали на грузинских партнерах в прошлом году более 100 млн. долл.

Как отметил в комментарии газете заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил САМУСЬ, в целом на продаже вооружений и военной техники в 2007 году Украина, по разным оценкам, заработала от 600 млн. до одного миллиарда долларов. Таким образом, подытожил эксперт, в прошлом году Грузия приобрела более 10% украинских товаров военного назначения.

В свою очередь директор военных программ Центра им. Разумкова Николай СУНГУРОВСКИЙ объяснил рост поставок украинских вооружений в Грузию исключительно «возросшими запросами Министерства обороны Грузии». По мнению эксперта, объемы импорта и экспорта оружия руководство этой страны регулирует в соответствии с разработанными планами реформирования Вооруженных сил, «которые нам не могут быть известны».

Как сообщал УНИАН, 2 августа президент Южной Осетии Эдуарда КОКОЙТЫ обвинил Украину и США в снабжении Грузии оружием.

В свою очередь министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ заявил, что обвинения в адрес Украины в незаконных поставках оружия в Грузию являются безосновательными. Он, в частности, сообщил, что в отношении Грузии не введены никакие международные санкции относительно операций на продажу-покупку оружия.

Справка УНИАН. Доля России на мировом рынке экспорта вооружений составляет 31%. По итогам 2007 года объем российских экспортных поставок по линии военно-технического сотрудничества с зарубежными странами превысил 7 млрд. долларов, а в 2008 году может приблизиться к 7,5 млрд.