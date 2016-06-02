Экс-регионал Ландик дал показания против Ефремова
Бывший регионал Владимир Ландик прибыл сегодня в Генеральную прокуратуру Украины, чтобы дать показания.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила Лариса Сарган, пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко.
"Владимир Ландик прибыл сегодня в Генеральную прокуратуру Украины, где дал показания Генеральному прокурору Юрию Луценко в присутствии следователя ГСУ спецрасследований", - говорится в ее сообщении.
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По словам Сарган, показания даны добровольно в рамках расследования уголовного производства в отношении бывших высокопоставленных чиновников, в частности экс-руководителя фракции ПР Александра Ефремова.
Кроме того, Ландик подписал обязательство о неразглашении материалов следствия.
Напомним, 1 июня Ландик заявил, что экс-глава фракции "Партии регионов" в Верховной Раде и экс-губернатор Луганщины Александр Ефремов фальсифицировал выборы в области и договаривался сдать Луганск России.