Экс-регионал Ландик дал показания против Ефремова

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Лариса Сарган, пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко.

"Владимир Ландик прибыл сегодня в Генеральную прокуратуру Украины, где дал показания Генеральному прокурору Юрию Луценко в присутствии следователя ГСУ спецрасследований", - говорится в ее сообщении.

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По словам Сарган, показания даны добровольно в рамках расследования уголовного производства в отношении бывших высокопоставленных чиновников, в частности экс-руководителя фракции ПР Александра Ефремова.

Кроме того, Ландик подписал обязательство о неразглашении материалов следствия.

Напомним, 1 июня Ландик заявил, что экс-глава фракции "Партии регионов" в Верховной Раде и экс-губернатор Луганщины Александр Ефремов фальсифицировал выборы в области и договаривался сдать Луганск России.