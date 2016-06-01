Захват Луганска российскими войсками согласовывал Ефремов - экс-регионал Ландик

Об этом в интервью Online.ua заявил бывший регионал Владимир Ландик.

"Я несколько раз был у Турчинова, Авакова, рассказывал о том, как Ефремов фальсифицировал выборы на Луганщине, как договорился сдать Луганск России. Но им это не интересно", - утверждает он.

Ландик рассказал, что в феврале 2014-го года в Луганске был сходняк, куда приехали брат Королевской (Константин Королевский, бывший заместитель министра регионального развития Российской Федерации — Ред.) и Сергей Глазьев, советник Путина.

"Они встретились с Ефремовым и договорись, как делить активы после свержения украинской власти в Луганске. Ефремову сказали: "Нам не нужен Луганск, Донецк — вы тут будете командовать!" - вспоминает события бывший регионал.

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Тогда, по его словам, все распределили: кому из местных бизнесменов достанутся шахты, кому северодонецкий "Азот". В Луганске — кому универмаги, кому — рынки. И Ефремов, как утверждает Ландик, под гарантии Путина пообещал этот "передел" своему окружению.

По словам экс-регионала, данную информацию он озвучивал в СБУ, они просили ее не разглашать: не давать фамилии, не рассказывать об этом.

Ландик рассказал, что после захвата Луганска россияне обманули Ефремова. "Когда в Луганск зашел Путин, он кинул Ефремова. Зашла русская блатота и наша злыдота, пожалуйста: "Грабьте! Убивайте!" И у тех, кто поверил Ефремову, все отобрали, все порезали на металлолом. А у Путина простое оправдание: "Украинская армия не пустила нас на Киев, вот я и не выполнил обещание — форс-мажор!", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 31 марта начальник Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что уголовное производство в отношении Ефремова относительно разжигания межнациональной розни закрыто, поскольку судебная экспертиза не увидела в его высказываниях призывов к разжиганию вражды.

В отношении Ефремова открыто еще два производства: по факту фальсификации результатов голосования в Верховной Раде за "диктаторские законы" 16 января 2014 года и за злоупотребление властью или служебным положением при закупке государственным предприятием "Луганскуголь" предоставление услуг по монтажу шахтного оборудования и низковольтной аппаратуры.