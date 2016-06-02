Яценюк о принятии судебной реформы: теперь все будет иначе

"Наконец мы перешли этот важный рубеж. Реформа правосудия обретает целостную форму. Справедливый суд – это так же важно, как и обороноспособность государства или наша энергетическая независимость. Справедливый суд – это большой прогресс в борьбе с коррупцией и обязательная предпосылка для экономического роста. Справедливый суд – это наш долг перед каждым гражданином Украины", - написал Яценюк.

Читайте такжеРада приняла президентский проект изменений в Конституцию в части правосудия

Экс-премьер отметил, что "все позитивные новации, реформы целых отраслей, упрощение административных услуг государства или даже создание новой полиции были бы малоэффективными в условиях старого забюрократизированного и коррумпированного кривосудия. Мы не могли двигаться дальше, когда за взятку можно было выпустить на свободу любого преступника, отменить важное государственное решение или отстоять прихоть олигархов, пренебрегая интересами миллионов граждан".

Читайте такжеРада приняла президентский закон о судоустройстве и статусе судей

По его мнению, теперь все будет иначе, потому что судьи будут избираться по конкурсу.

"Все нынешние (судьи – ред.) не смогут работать дальше, не пройдя через конкурсы или жесткие квалификационные требования и экзамены. Новое законодательство гарантирует общественности возможности для контроля за всеми претендентами на судейскую мантию. Для этого заработает Общественный совет добропорядочности. И главное – отныне неприкосновенность судей существенно ограничена. Сегодня Верховная Рада приняла историческое решение. Этого хотела вся Украина. На это надеялись все, кто верит в наше государство и поддерживает нас в эти непростые времена", - подытожил Яценюк.