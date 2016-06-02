Парубий рассказал, как будет бороться с "законодательным спамом"

Об этом в интервью изданию "Новое время" рассказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"В среду будем работать в комитетах, акцент сместится с политического на профессиональный аспект подготовки законов. В пятницу вместо заседания будут парламентские слушания, на которые смогут попасть люди со всей Украины. Вместо двух пленарных недель в месяце будет три, количество пленарных заседаний увеличится", - отметил Парубий.

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По его словам, законопроекты нужно ставить на голосование при условии положительного заключения бюджетного комитета.

"У нас иногда в Раде, особенно накануне выборов, принимается столько популистских законов, что бюджета США на все не хватит, не то что Украины. Законопроекты также обязательно будут рассматриваться Комитетом по борьбе с коррупцией и Комитетом по вопросам евроинтеграции", - заявил Тука.

"Это будет наша борьба с законодательным спамом, когда вносятся тысячи законопроектов, но большинство из них не имеет никакого смысла", - добавил Тука.

Полный текст интервью читайте в новом выпуске "Новое время" от 3 июня 2016 г.