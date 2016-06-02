Савченко "разозлила" дискуссия о смягчении санкций против России

Об этом сообщает DW.

"Меня злит, что в Украине гибнут солдаты, а в это время в Германии уже обсуждается смягчение санкций", - заявила она в интервью газете Bild.

По мнению Савченко, Западу следует не смягчать, а, наоборот, усилить антироссийские санкции.

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"Я думаю, мир должен, наконец, понять: жажда Путина никогда не удовлетворится. Он хочет вновь и вновь захватывать новые регионы и страны", - заявила она.