Луценко рекомендовал Матиосу пересмотреть дела задержанных за нетяжкие преступления участников АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил во время своей первой пресс-конференции в должности генпрокурора.

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Оценивая работу Матиоса, Луценко заявил, что считает, что военный прокурор может справиться с поставленными задачами.

Вместе с тем глава ГПУ сказал, что в некоторых случаях критические замечания к работе Матиоса обоснованы.

"Я, например, сказал пересмотреть всех, кто задержан в СИЗО, и если там есть бойцы или добровольцы по малозначительным уголовным статьям, например, хранение оружия или боеприпасов, 10 патронов в кармане демобилизованного, или другие небольшой тяжести дела... Эти люди должны выйти из СИЗО. Но простите, когда мне принесли реестр тех, кого так часто защищает общественный актив - 115 или 368 статьи - это убийства или взятки, и с этим также надо считаться, потому что на войне не все солдаты герои, и не каждый генерал - подлец", - заявил Луценко.

Генпрокурор призвал подходить к таким вопросам объективно.

Также Луценко рассказал о своих критических замечаниях, которые он сделал Матиосу.

"Я в целом доволен его работой, хотя высказал ему ряд критических замечаний. Могу сказать их публично: я не принимаю позиции прокуратуры, военной прокуратуры Западного региона, которое за "действенное раскаяние" пошло на условный срок для директора Львовского бронетанкового завода, который во время войны разворовал миллионы, направленные на оборону. Я этого не воспринимаю", - заявил Луценко.

"Так же, как не воспринимаю такое отношение к другим руководителям оборонки, которые во время войны разворовывают военный бюджет", - добавил Луценко.

Также генпрокурор отметил, что есть ряд острых вопросов, которые он поставил перед Матиосом.