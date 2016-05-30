Луценко рекомендовал Матиосу пересмотреть дела задержанных за нетяжкие преступления участников АТО
Генеральный прокурор Юрий Луценко рекомендовал главному военному прокурору Анатолию Матиосу пересмотреть дела задержанных за нетяжкие правонарушения участников АТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил во время своей первой пресс-конференции в должности генпрокурора.
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Оценивая работу Матиоса, Луценко заявил, что считает, что военный прокурор может справиться с поставленными задачами.
Вместе с тем глава ГПУ сказал, что в некоторых случаях критические замечания к работе Матиоса обоснованы.
"Я, например, сказал пересмотреть всех, кто задержан в СИЗО, и если там есть бойцы или добровольцы по малозначительным уголовным статьям, например, хранение оружия или боеприпасов, 10 патронов в кармане демобилизованного, или другие небольшой тяжести дела... Эти люди должны выйти из СИЗО. Но простите, когда мне принесли реестр тех, кого так часто защищает общественный актив - 115 или 368 статьи - это убийства или взятки, и с этим также надо считаться, потому что на войне не все солдаты герои, и не каждый генерал - подлец", - заявил Луценко.
Генпрокурор призвал подходить к таким вопросам объективно.
Также Луценко рассказал о своих критических замечаниях, которые он сделал Матиосу.
"Я в целом доволен его работой, хотя высказал ему ряд критических замечаний. Могу сказать их публично: я не принимаю позиции прокуратуры, военной прокуратуры Западного региона, которое за "действенное раскаяние" пошло на условный срок для директора Львовского бронетанкового завода, который во время войны разворовал миллионы, направленные на оборону. Я этого не воспринимаю", - заявил Луценко.
"Так же, как не воспринимаю такое отношение к другим руководителям оборонки, которые во время войны разворовывают военный бюджет", - добавил Луценко.
Также генпрокурор отметил, что есть ряд острых вопросов, которые он поставил перед Матиосом.