Порошенко поручил подготовить наградные документы на комбата 72-й бригады "Маугли"

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Его позывной "Маугли" был легендарным. Сегодня День пограничника, а командир 3-го батальона 72-й отдельной механизированной бригады Андрей Жук окончил Национальную академию Государственной пограничной службы Украины. Украина потеряла настоящего Воина. Когда поступило сообщение о диверсионно-разведывательной группе врага, что зашла из Купянска - "Маугли" лично возглавил операцию по ее выявлению и вступил с ней в бой.

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Его сердце остановилось вчера в 21.00. Но наши дали достойный отпор, несмотря на вражескую артиллерию и «Грады».

Поручил подготовить наградные документы на Андрея ", - отметил президент.