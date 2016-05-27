Кэмерон призвал мировых лидеров не забывать, что Украина является жертвой российской агрессии

Об этом сообщает "Радио Свобода".

«Украина является жертвой агрессии, поддерживаемой Россией. Мы никогда не должны забывать этот факт. И G7 считает, что существующие санкции должны оставаться до полного выполнения Минских соглашений. Считаю, что это важное решение», – цитирует Камерона пресс-служба британского правительства.

Лидеры стран «Группы семи» (США, Великобритании, Франции, Германии, Канады и Японии) на саммите в Японии согласовали продление санкций против России и могут ужесточить их в случае необходимости. Об этом говорится в итоговой декларации саммита. В МИД России раскритиковал это решение, назвав его «абсурдным».

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Санкции были введены в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма в марте 2014 года и ее поддержку боевиков на востоке Украины.