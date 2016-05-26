Фейгин: Дело Савченко - это история преступления Российского государства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Нам удалось создать предпосылки для дальнейшего обмена Надежды Викторовны. Наша задача как политических защитников заключалась, прежде всего, в создании дополнительных условий и дополнительных возможностей для того, чтобы политики высокого уровня, прежде всего, главы государств, и Украины, и Европейского Союза, и Соединенных Штатов, могли посредством международного давления добиться от президента Путина того, чтобы Савченко была возвращена на родину. Говорить о том, о чем мы говорили много раз - что Савченко не виновна, по-моему, нет совершенно смысла. Разумеется, это история не уголовного преступления Надежды Савченко, это история преступления российского государства против Надежды Савченко», - сказал Фейгин.

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Адвокат пояснил, что дело в том, что все, что происходило в период предварительного следствия и последующего суда, лишь доказало правоту стороны защиты и самой Савченко.

«Будучи символом войны на Донбассе, каким стала Надежда Викторовна, это дело доказало то, что в России отсутствует суд, в России фабрикуются дела, в России есть политзаключенные, и теперь украинские политзаключенные как некая отдельная субстанция помимо тех россиян, которых привлекали к политической ответственности. Все это ассоциируется с режимом Владимира Путина. Россия в нынешнем виде - это авторитарное государство», - подчеркнул Фейгин.