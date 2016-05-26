"Проспала встречу на Майдане, пью чай с бутербродами": Савченко рассказала, как начала первый день на свободе
14:18, 26 мая 2016Общество
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Свой первый день на свободе Надежда Савченко начала с сигарет и бутербродов на кухне. Кроме того, нардеп проспала поездку на Майдан.
Ночью Савченко встречалась с консулом Украины в РФ / facebook.com/iryna.yuzyk
Об этом пишут "Вести".
«В 10 утра я уже должна была общаться с людьми на Майдане прощаться с погибшими бойцами батальона "Айдар". Но я проспала - консул Украины, который ехал в РФ, должен был забрать передачи для наших ребят, приехал аж в 5 утра», - сказала Савченко.
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«Поэтому сейчас курю на кухне, пью чай с бутербродами - и быстро еду», - добавила она.
Ранее подруга Савченко сообщила, что ночь у летчицы прошла в девичьих посиделках.
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