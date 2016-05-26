"Проспала встречу на Майдане, пью чай с бутербродами": Савченко рассказала, как начала первый день на свободе

Об этом пишут "Вести".

«В 10 утра я уже должна была общаться с людьми на Майдане прощаться с погибшими бойцами батальона "Айдар". Но я проспала - консул Украины, который ехал в РФ, должен был забрать передачи для наших ребят, приехал аж в 5 утра», - сказала Савченко.

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«Поэтому сейчас курю на кухне, пью чай с бутербродами - и быстро еду», - добавила она.

Ранее подруга Савченко сообщила, что ночь у летчицы прошла в девичьих посиделках.