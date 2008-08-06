Ющенко: в отношении лесного хозяйства нужна новая философия

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен поднять вопрос о запрете промышленной вырубки леса на территориях, которые были затоплены вследствие стихии в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Могилев-Подольском по итогам его поездок по всем шести регионам, пострадавшим вследствие стихии.

Президент подчеркнул, что необходимо внедрить новую философию по отношению к лесному хозяйству в этих регионах.

Также он высказался за реформирование лесной отрасли. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что потери от наводнения были бы намного меньше, если бы в этой отрасли велась продуманная политика.

Поєтому, по его убеждению, в западных областях должна осуществляться исключительно санитарная вырубка леса.

В.ЮЩЕНКО также сообщил, что поручил премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО провести специальное заседание правительства, на котором выработать новую политику ведения лесного хозяйства и предложить ее для рассмотрения на заседании СНБО.

Кроме того, глава государства обратил внимание на недостатки экологической политики государства. Он также считает, что халатное отношение к экологии, в том числе отношения местной власти к безопасности скотомогильников, мусорников усилило опасность последствий наводнения – поставило под угрозу эпидемическое состояние в пострадавших от стихии регионах.