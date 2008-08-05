Ющенко подкинул работы Тимошенко

В Украине должна быть создана единая служба общенационального оповещения населения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом Виктор ЮЩЕНКО заявил сегодня в интервью журналистам в с. Верхнее Синевидное в рамках поездки во Львовскую область.

«Система общенационального оповещения должна быть радикально изменена. У нас будет новая модель оповещения – более эффективная и более рациональная», – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что формирование службы общенационального оповещения было одним из вопросов, которые недавно рассматривались на заседании Совета национальной безопасности и обороны, и в ближайшие три-четыре недели снова станет предметом рассмотрения СНБО. По его словам, к тому времени правительство должно представить отдельный доклад по этому вопросу – соответствующее задание вчера было поставлено перед премьер-министром.

Президент высказался за целесообразность объединения на базе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций служб оповещения, которые существуют у пожарных, медиков и непосредственно спасателей МЧС.

«Оповещение должно быть эффективным, а система органов власти, которые его обеспечивают, наделена серьезным инструментарием. Очевидно, и служба МЧС, и другие службы, которые будут работать в рамках новой модели, должны быть наделены исключительными правами, в том числе и относительно эвакуации людей», – сказал В.ЮЩЕНКО. Такая служба, по словам главы государства, должна стать «инструментом прямого действия».

При этом Президент подчеркнул, что существование сегодня в Украине эффективной системы общенационального оповещения позволило бы уменьшить потери от стихийного бедствия 23-27 июля на треть.

В селе Верхнее Синевидное В.ЮЩЕНКО осмотрел место повреждения стального газопровода среднего давления, который проходит через реку Стрый (протяжность разрушенного и поврежденного участка составляет 890 п.м) – теперь без газоснабжения остаются 3150 жилых домов в 5 населенных пунктах Сколевского района Львовской области. Как проинформировали главу государства, ориентировочная стоимость восстановительных работ составляет 1620 тыс. грн. Президент отметил, что ремонт газопровода и восстановление газоснабжения должны быть проведены за 3-4 дня.