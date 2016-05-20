Германия против возобновления формата G8 с участием России - СМИ

Как передает Deutsche Welle, в ведомстве федерального канцлера Ангелы Меркель исключают возможность реанимации "Большой восьмерки".

"Возвращение к формату G8 - сейчас вообще не тема", - заявил один из советников канцлера.

Издание напоминает, что на следующей неделе Меркель отправляется в Японию, где 26-27 мая пройдет очередной саммит "Большой семерки" (G7).

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В ведомстве федерального канцлера объяснили, что Россия не вернется в клуб лидеров ведущих стран мира до тех пор, пока не будет устранена причина ее исключения.

У Меркель напоминают, что российского президента перестали приглашать на эти встречи "в ответ на аннексию Крыма и агрессию на Донбассе".

Украинско-российский конфликт станет одной из тем переговоров в рамках G7. По данным издания, участники саммита подтвердят неизменность своей позиции, которая заключается в том, что санкции ЕС и США в отношении России могут быть отменены лишь в случае полной реализации Минских договоренностей.

Особое внимание при этом в Берлине отводится не только соблюдению режима прекращения огня, отводу войск и вооружений от линии соприкосновения, но и началу политического процесса урегулирования ситуации.

В частности, речь идет о подготовке к выборам на подконтрольных боевикам территориях, которые, как считают в Берлине, непременно должны быть проведены по стандартам ОБСЕ и в соответствии с украинским законом. В издании подчеркнули, что этот закон, несмотря на давление Берлина на Киев, до сих пор не принят Верховной Радой.

Согласованная позиция участников "Большой семерки" относительно путей урегулирования конфликта между Россией и Украиной будет изложена в одном из пунктов итогового коммюнике саммита в Японии. О санкциях в этом документе, скорее всего, речь не пойдет. Решение об их продлении и в США, и в ЕС должны принять только в июне.

В ведомстве федерального канцлера, однако, считают, что участники встречи в неформальной обстановке обменяются мнениями относительно этого. Источники издания подчеркивают, что решения о санкциях принимаются после тесных консультаций между Брюсселем и Вашингтоном.