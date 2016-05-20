Экс-директору Львовского бронетанкового завода дали 5 лет условно

Как сообщили УНИАН в Сиховском райсуде, решением суда экс-директор завод признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение служебным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия) и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 3 года и присудили штраф 11,9 тысяч гривень. Также суд обязал его оплатить судебные издержки в размере 17 тысяч гривень.

Остапца освободили из-под стражи в помещении суда.

В пресс-службе Львовского бронетанкового завода решение суда отказались комментировать и сообщили, что «представителей бронетанкового завода на судебном заседании не было и о решении суда ничего не известно».

Читайте такжеНа Житомирском бронетанковом заводе обнаружили недостачу двигателей на 7 миллионов гривень

Как сообщал УНИАН, в июне 2015 года руководство «Укроборонпрома» уволило директора Львовского бронетанкового завода из-за невыполнения производственных планов на предприятии. В частности, из-за задержек в налаживании полноценного серийного производства бронемашин «Дозор-Б».

Следствие подозревало экс-руководителя госпредприятия в том, что он в течение декабря 2014 - января 2015 годов, по предварительному сговору с другими лицами и с использованием предприятий с признаками фиктивности, злоупотребляя служебным положением, завладел государственными средствами оборонного заказа в сумме свыше 2 миллионов гривень, которые предназначались для ремонта в зоне АТО 31 единицы БМП-1, а также двигателей УТД-20.

Во время обыска у экс-директора завода было изъято более 500 тысяч гривень и 50 тысяч евро.

2 октября Шевченковский районный суд Львова избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 30 миллионов гривень.

17 ноября военная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора Львовского бронетанкового завода по ч. 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).