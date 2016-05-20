"Требование нации - нет капитуляции!": "Азовцы" объявили о завершении марша, полиция не снимает кордоны (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в результате поджога дымовых шашек площадь возле ВР покрыта плотным дымом, за завесой которого некоторые из участников акции начали бросать петарды.

Затем участники акции объявили о ее завершении и начали расходиться.

В то же время правоохранители пока не снимают свои кордоны возле парламента.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром в столице начался организованный полком "Азов" марш, участники которого требуют не допустить выборов на оккупированных территориях Донбасса.

Несколько тысяч участников марша прошли по центральным улицам от монумента "Родина-Мать" к зданию парламента.

По данным полиции, в центре Киева к охране общественного порядка привлечены около 2 тыс. правоохранителей.