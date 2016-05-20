"Азов" под бой барабанов подошел к зданию Рады, горят дымовые шашки (фото)
Участники марша полка "Азов" под бой барабанов подошли к зданию Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, некоторые из участников акции зажгли дымовые шашки.
У здания парламента и на территории вокруг него сосредоточено большое количество правоохранителей, в том числе бойцов Национальной гвардии.
Отмечается, что в центре Киева в мероприятиях по обеспечению безопасности и порядка задействовано около 2 тыс. работников полиции и Национальной гвардии.
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Для поддержания правопорядка и безопасности киевлян и гостей столицы сотрудники полиции работают в усиленном режиме.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром начался организованный полком "Азов" марш, участники которого требуют не допустить выборов на оккупированных территориях Донбасса.
Марш проходит под лозунгом "Требование нации - нет капитуляции!".
В Киеве стартовал марш "Требование нации ".Участники выступают против выборов на Донбассе pic.twitter.com/USs6KWolD1— Levko Stek (@Levko_Stek) May 20, 2016
May 20, 2016
«Патриот Украины - надежда Родины!» - слова, что звучат многотысячными голосами в центре Киева.#ВимогиНаціїpic.twitter.com/0SzG1kQgCI— АЗОВ (@Polk_Azov) May 20, 2016