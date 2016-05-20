"Азов" под бой барабанов подошел к зданию Рады, горят дымовые шашки (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, некоторые из участников акции зажгли дымовые шашки.

У здания парламента и на территории вокруг него сосредоточено большое количество правоохранителей, в том числе бойцов Национальной гвардии.

Отмечается, что в центре Киева в мероприятиях по обеспечению безопасности и порядка задействовано около 2 тыс. работников полиции и Национальной гвардии.

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Для поддержания правопорядка и безопасности киевлян и гостей столицы сотрудники полиции работают в усиленном режиме.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром начался организованный полком "Азов" марш, участники которого требуют не допустить выборов на оккупированных территориях Донбасса.

Марш проходит под лозунгом "Требование нации - нет капитуляции!".