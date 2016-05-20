ВР сегодня рассмотрит законопроект об отзыве депутатов местных советов (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено в повестке дня заседания.

Кроме того, запланировано принять меры по празднованию 75-летия со дня рождения Богдана Ступки, а также рассмотреть проект постановления об отмене решения парламента относительно принятия закона, который определяет, что радио- и видеопродукция России не может считаться передачей европейского или украинского производства.

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Среди прочего будут рассматриваться вопросы местного самоуправления, в том числе относительно органов самоорганизации населения.