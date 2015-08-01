Оккупанты допросили в Крыму представителей Меджлиса и Курултая

В оккупированном Россией Крыму завершился допрос заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, Ильми Умерова и главы ЦИК Курултая Заира Смедляева.

Об этом сообщил Ильми Умеров на своей странице в Facebook.

"Я, Нариман, Заир вышли из допросов. Больше повесток не вручали - Конгресс-то начался", - заявил он.

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Напомним, в дни проведения II Всемирного конгресса крымских татар председателю ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заиру Смедляева, первому заместителю председателя Меджлиса Нариману Джелялу, заместителю председателя Меджлиса Ильми Умерову, членам Меджлиса Леммару Юнусову, Энверу Куртиеву пришли повестки на допрос в Следственный комитет РФ в Крыму.