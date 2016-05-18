ВР сегодня рассмотрит изменения в законы о правилах въезда и выезда из Украины (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено в повестке дня заседания.

Также сегодня будет рассматриваться вопрос о благотворительных текстовых сообщениях.

Читайте такжеРада рассмотрит законопроект об ограничении использования медийной продукции страны-агрессора

Среди прочего будет рассматриваться и вопрос использования объектов авторского права в пародиях, попурри и карикатурах, а также ряд вопросов жилищной политики.