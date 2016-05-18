ВР сегодня рассмотрит изменения в законы о правилах въезда и выезда из Украины (прямая трансляция)
11:49, 18 мая 2016Политика
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Верховная Рада сегодня рассмотрит законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения соблюдения правил въезда в Украину, включая временно оккупированную территорию, и выезда из нее.
Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено в повестке дня заседания.
Также сегодня будет рассматриваться вопрос о благотворительных текстовых сообщениях.
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Среди прочего будет рассматриваться и вопрос использования объектов авторского права в пародиях, попурри и карикатурах, а также ряд вопросов жилищной политики.
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