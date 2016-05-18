В Симферополе залили краской мемориальную доску Сталину (фото)
В оккупированном Россией Симферополе сегодня ночью неизвестные люди залили синей краской мемориальную доску Иосифу Сталину, которая размещается на стене здания офиса крымского отделения компартии РФ.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу симферопольского депутата-коммуниста Степана Кискина.
«Считаю эту ситуацию заранее спланированной провокацией, приуроченной ко Дню памяти жертв депортации из Крыма. Нас, крымчан, кто-то хочет столкнуть лбами, но у этих вандалов-экстремистов ничего не получится», – заявил Кискин.
Читайте такжеОккупанты под крики "Сталин-палач" открыли памятную доску диктатору в Симферополе
Он напомнил, что мемориальную доску Сталину на офисе крымского отделения российских коммунистов уже портили в марте 2016 года, но виновников российские силовики не нашли.
Комментариев представителей силовых ведомств оккупированного Крыма относительно инцидента пока нет.
Мемориальная доска посвящена пребыванию советского диктатора Сталина в Крыму на Ялтинской конференции глав государств антигитлеровской коалиции в 1945 году.