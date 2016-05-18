В Симферополе залили краской мемориальную доску Сталину (фото)

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу симферопольского депутата-коммуниста Степана Кискина.

«Считаю эту ситуацию заранее спланированной провокацией, приуроченной ко Дню памяти жертв депортации из Крыма. Нас, крымчан, кто-то хочет столкнуть лбами, но у этих вандалов-экстремистов ничего не получится», – заявил Кискин.

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Он напомнил, что мемориальную доску Сталину на офисе крымского отделения российских коммунистов уже портили в марте 2016 года, но виновников российские силовики не нашли.

Комментариев представителей силовых ведомств оккупированного Крыма относительно инцидента пока нет.

Мемориальная доска посвящена пребыванию советского диктатора Сталина в Крыму на Ялтинской конференции глав государств антигитлеровской коалиции в 1945 году.