Хроники оккупации: Новый виток репрессий в Крыму

После так называемого запрета Меджлиса крымскотатарского народа подконтрольным России Верховным судом Крыма, маховик репрессий против проукраинских граждан на полуострове раскрутился в полную силу. И крымским татарам оккупанты оказывают «особое внимание». Не гнушаются преследовать без оснований, проводить обыски и задерживать представителей коренного народа Крыма в их домах и мечетях, «шьют» задержанным «терроризм» и «экстремизм».

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К примеру, как сообщал адвокат Эмиль Курбединов, 6 мая в Симферопольском районе Крыма от 30 до 50 вооруженных людей нагрянули в мечеть и увезли в неизвестном направлении более 100 мусульман. На следующий день, по информации журналиста Османа Пашаева, подконтрольные оккупационной власти полицейские задержали еще 25 крымских татар. «Всех увезли на допрос в городское отделение полиции и взяли отпечатки пальцев. Задерживали на центральном рынке и в районе ресторана «Восточка». Все задержанные крымские татары», - написал он на своей странице в Facebook.

Все эти «мероприятия» оккупанты объясняли проведением операции по поимке преступников, которые совершили убийство в Краснодаре.

«Задержанным сказали, что идет отработка. На вопрос: «Русские подозреваемыми быть не могут?» один из сотрудников ответил, что могут. На вопрос - почему свезли в полицию более 20 человек и все крымские татары? Ответ - мы мелкие люди и был приказ свыше», - написал Пашаев.

По данным главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, 18 крымских татар в аннексированном Россией Крыму находятся в заключении

Отрабатывать «приказ свыше» крымские оккупанты продолжили 14 мая. По информации главы ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заира Смедляева, 13 мая был проведен обыск в мечети села Вишенное Белогорского района, а 14 мая обыски продолжились в домах крымских татар в селе Пионерское.

К сожалению, дело не всегда ограничивается только лишь обысками. Так, по данным главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, 18 крымских татар в аннексированном Россией Крыму находятся в заключении. 14 из них объявлено подозрение в организации террористических актов. «18 крымских татар сегодня находятся за решеткой… По всем нашим данным, этот список будет расширяться», – сказал Чубаров.

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По его мнению, российская власть таким образом пытается представить крымских татар как «исламских экстремистов» в Крыму.

Сознательный этноцид

Киев не мог не отреагировать на репрессии, проводимые по отношению к гражданам Украины на аннексированной территории. 11 мая Верховная Рада призвала международные организации осудить нарушение Российской Федерацией прав и свобод крымскотатарского народа. Поскольку РФ действительно проводит в Крыму репрессии против граждан Украины по национальному признаку, организовывает этнически и политически мотивированные преследования крымских татар и их представительских органов, украинские парламентарии назвали это «сознательной политикой этноцида крымскотатарского народа».

Кроме того, народные депутаты призвали международное сообщество признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа.

На следующий день, 12 мая, Европарламент принял резолюцию, в которой призвал расширить европейские санкции против тех, кто запретил деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, и провести международные расследования нарушений оккупационными властями прав человека. «Депутаты Европейского парламента решительно осуждают решение так называемого Верховного суда Крыма от 26 апреля 2016 года запретить Меджлис, который является законным и признанным представительским органом этнических крымских татар», - говорится в документе.

В этой связи отмечается, что депутаты Европарламента требуют немедленно отменить это решение, которое, по их словам, начинает «систематическое и целенаправленное преследование крымских татар» и «является попыткой выгнать их из Крыма, который является их исторической Родиной».

Депутаты Европейского парламента решительно осуждают решение так называемого Верховного суда Крыма от 26 апреля 2016 года запретить Меджлис

Европарламентарии настойчиво призывают Российскую Федерацию, которая в соответствии с международным гуманитарным правом несет основную ответственность как страна-оккупант, придерживаться правового порядка в Крыму, защищать граждан от произвольных судебных и административных мер и провести независимые международные расследования любых нарушений международного права и прав людей, которые были совершены оккупационными силами или так называемыми местными властями.

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Резолюция Европарламента также вновь подтверждает серьезное осуждение незаконной аннексии Крымского полуострова Российской Федерацией в феврале 2014 года, что является нарушением международного права. В резолюции выражена полная приверженность суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Политика озабоченности

По мнению политолога, директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, ситуация с правами человека в Крыму будет и дальше ухудшаться, несмотря на реакцию на это международного сообщества. Западу ничего не остается, как продолжать «политику озабоченности». «Безусловно, это может привлечь больше внимания к проблемам крымскотатарского народа и, наверное, будет больше контактов европейских структур с крымскотатарским Меджлисом. В повестке дня крымский вопрос не будет архивирован, не станет фоновым, а будет оставаться актуальным в европейской политике. Но реально повлиять на ситуацию с правами человека в ближайшее время вряд ли представится возможным», - считает он.

Политолог напомнил, что некоторые депутаты Французского национального собрания или итальянского парламента уже посещали Крым, хотя это запрещено. И в этой ситуации, когда некоторые европейцы демонстрируют такой оппортунизм по отношению к Крыму, понятно, что Европарламенту необходимо продемонстрировать другого рода инициативы. «Если на это (визиты депутатов в аннексированный Крым - УНИАН) не реагируют национальные парламенты, либо руководство некоторых европейских государств, на это должен отреагировать Европарламент, в котором оценки ситуации в Крыму более или менее отвечают европейской политике относительно ситуации на Донбассе и в Крыму. Но ждать, что здесь будут какие-то радикальные шаги или реальная политике, я бы не стал», - отметил он.

Крымский вопрос не будет архивирован, не станет фоновым, а будет оставаться актуальным в европейской политике

Более того, по мнению политолога, даже резолюция Европарламента с призывом расширить санкции в отношении России из-за нарушения прав человека в Крыму – это символическая, жестовая сторона международной политики. «В ЕС ситуация по поводу санкций напряженная, неоднозначная. Было даже заявление главы МИД Германии, что в дискуссии о санкциях накануне июльского саммита ЕС будет трудно принять консолидированное решение…», - добавил политолог.

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Карасев допускает, что некое ужесточение санкций все же может произойти. Например, расширение списка лиц, по отношению к которым будут введены персональные санкции, запреты на въезд, замораживание активов. Но ждать какого-то серьезного поворота в санкционной политике ЕС по отношении к России в привязке к Крыму не стоит.

Гибридная борьба с правами человека

Разделяет такое мнение и политконсультант, президент Фонда национальных стратегий Тарас Березовец. По его словам, круг друзей России в Европе достаточно широк и у них достаточно возможностей для того, чтобы заблокировать решение о расширении санкций протии России за нарушение прав человека в Крыму. «Принять решение о введение новых санкций достаточно сложно, поскольку это решение должны поддержать все до единой страны ЕС. С учетом того, что есть позиции Греции, Венгрии, Чехии, других стран, решение о введении дополнительных санкций за Крым не выглядит бесспорным», - отметил Березовец.

По его словам, за время оккупации Крым посетили всего две международные делегации: в 2015 году была неофициальная делегация МИД Турции и в конце 2015 года оккупационные власти пустили туда миссию Совета Европы (отчет по результатам миссии вызвал в России большой негатив). «Россияне сказали, что это все было субъективным и неправдой. Поэтому, очевидно, они будут пускать в Крым еще меньше наблюдателей, чем было до этого. А без допуска международных мониторинговых миссий, мы вынуждены черпать информацию о нарушениях только из виртуального пространства», - уверен эксперт.

За время оккупации Крым посетили всего две международные делегации: в 2015 году была неофициальная делегация МИД Турции и в конце 2015 года оккупационные власти пустили туда миссию Совета Европы

Вместе с тем, даже таким способом в Крыму повсеместно фиксируются нарушения прав человека, происходят захваты, обыски, аресты людей. Правозащитники, которые общаются с потерпевшими, отмечают, что даже выезд этих людей из Крыма невозможен, поскольку оккупанты блокируют такую возможность. «У россиян продолжается «гибридная борьба» против прав человека, которая, к сожалению, эффективна», - уверен Березовец.

«Наступление на права человека уже идет по всем фронтам: и на крымских татар, и на украинцев. В Крыму закрыты все украиноязычные классы, даже права детей и людей с ограниченными возможностями оккупанты умудряются нарушать. В России все намного жестче, поэтому, в части соблюдения прав человека, прогнозы только негативные. Мы можем прогнозировать только дальнейшее ухудшение ситуации», - отметил он.

Тем более, по словам эксперта, «международное давление Путина вообще не беспокоит, он не зависит от санкций». В этой связи, подействовать на него, попытаться отстранить его от власти, можно только путем давления на его окружение, на его олигархов.

Безальтернативная манера поведения

Дипломат, экс-генконсул Украины в Стамбуле и Эдинбурге, председатель правления фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко отмечает, что в решении Европарламента об расширении санкций речь идет о персональных санкциях против участников так называемого «судебного процесса» над Меджлисом. То есть, это прокуроры, судьи, которые принимали участие в заведомо лживой акции. Однако эти санкции не затронут интересы России, в целом.

По его мнению, повсеместное нарушение прав человека в Крыму напрямую связано с попыткой РФ колонизировать полуостров. Дело в том, что большая часть населения Крыма остается нелояльной к России и лояльность, несмотря на все пропагандистские усилия, не возрастает. По словам Яременко, это связано с тем, что Россия не смогла выполнить свое основное обещание - существенно улучшить социально-экономическую ситуацию на полуострове.

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Также дипломат отмечает, что по мере того, как Украина постепенно разворачивает свои усилия по противодействию оккупации, это вызывает положительный резонанс тех крымчан, которые остались лояльными Украине.

Учитывая же, что колонизация Крыма Россией происходит путем создания на аннексированной территории военной базы, Москва вынуждена «бороться» с нелояльным населением. Но «борьба» эта приводит к тому, что уже можно говорить не просто о притеснениях и нарушении прав человека, а о целенаправленном геноциде крымских татар. Это безальтернативная для России манера поведения и ситуация безусловно будет только ухудшаться, считает эксперт.

Дело для Гааги

«Международные расследования прав человека в Крыму абсолютно реалистичны, материалов хватает, их массово готовят общественные организации, их фактически изучают правительства различных государств. Поэтому, при достаточно настойчивой работе правительства и общественного сектора Украины, это абсолютно реалистичные задачи», - уверен Яременко.

Самое лучшее - это все-таки начать расследование этноцида в отношении крымских татар оккупационными властями Крыма в Международном уголовном суде

По мнению дипломата, расследования международных организаций не прекратят репрессии на полуострове. «Однако если мы постоянно будем апеллировать к этой теме, принуждать Россию говорить на эту тему, тем больше вероятности, что на каком-то этапе Россия начнет серьезно к этому относиться и будет вынуждена вступить в диалог», - добавил дипломат.

В свою очередь, политолог-международник Тарас Чорновил отмечает, что для международного расследования нарушений прав человека в Крыму можно использовать различные международные комиссии, в том числе, Совета Европы, но их эффективность будет достаточно низкой.

Самое лучшее - это все-таки начать расследование этноцида в отношении крымских татар оккупационными властями Крыма в Международном уголовном суде. Однако и здесь существует ряд проблем.

Во-первых, для того, чтобы инициировать это расследование в Гааге, Украине необходимо ратифицировать Римский статут, а также может потребоваться внесение определенных изменений в Конституцию.

Во-вторых, чтобы расследование проводилось в Международном уголовном суде в Гааге, необходимо решение Совета безопасности ООН, где Россия, к сожалению, имеет право вето.

Константин Гончаров