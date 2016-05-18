Турчинов считает, что украинского летального оружия недостаточно для эффективного противодействия агрессору

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Как отмечается в сообщении, во время встречи Турчинов и Яунишкис обсудили вопросы безопасности в регионе, учитывая агрессивную политику Кремля. В этом контексте стороны отметили необходимость углубления украинского-литовского сотрудничества в секторе безопасности и обороны, в частности, между «разведывательными и контрразведывательными ведомствами».

Во время переговоров стороны также проанализировали общие угрозы, которые возникают в результате милитаристских устремлений Российской Федерации, и подчеркнули недопустимость отмены санкций против государства-агрессора.

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По словам Турчинова, Украина уже более двух лет противостоит военной агрессии со стороны России, «а вопросы военно-технического сотрудничества с нашими западными партнерами, в частности, в вопросах предоставления летального оружия, до сих пор не решаются». «Сегодня все поставки летального оружия обеспечивает украинский оборонпром, но для эффективного противодействия агрессору этого недостаточно", - сказал он, добавив, что сильная, вооруженная современным оружием украинская армия является важным фактором безопасности и мира в Европе.

Секретарь СНБО Украины поблагодарил Литву, которая является надежным другом Украины, за всестороннюю поддержку нашего государства.

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В свою очередь, Яунишкис отметил необходимость и перспективность двустороннего сотрудничества, «особенно в секторе безопасности и обороны». «Наши страны движутся в одном направлении, мы готовы поддерживать Украину всеми доступными средствами и в дальнейшем», - сказал он.