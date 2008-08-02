Путильский район Буковины до сих пор отрезан от мира

Путильский район Черновицкой области, который до сих пор из-за стихии отрезан от внешнего мира, нуждается в продовольствии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Олег НАДТОЧИЙ.

По его словам, продукты в этот горный район Буковины «все еще доставляются вертолетом».

В общем, согласно информации Черновицкого областного штаба по вопросам ликвидации стихии, для ликвидации последствий наводнения в разных районах области необходимы: полевые кухни, продукты питания, питьевая вода (190 населенных пунктов находятся без воды), горючее, лодки, палатки, спальные мешки и другое.

В пресс-службе Черновицкой ОГА сообщили, что в Строжинецком районе восстановлено два моста, которые были разрушены стихией, а также установлен механический мост между селами Лопушна и Долишний Шепот в Выжницком районе. Его установили для обеспечения временного сообщения между этими селами военные.