Юрий Луценко и Роман Мацола поздравили Патриарха Филарета с юбилеем

Как сообщает пресс-служба Киевской Патриархии, поздравляя Патриарха, Генеральный прокурор Украины пожелал ему еще не одно десятилетие мудро руководить Украинской Церковью и преподнес букет цветов и символический подарок.

Вместе с Генеральным прокурором Украины Предстоятеля Церкви поздравил народный депутат Украины Роман Мацола, представитель фракции "Блок Петра Порошенко". Он отметил, что рад быть современником такой выдающейся духовной фигуры как Патриарх Филарет и пожелал ему многая лета.

Святейший Патриарх поблагодарил Юрия Луценко и Романа Мацолу за теплые слова и в свою очередь поздравил Юрия Витальевича с назначением на должность Генерального прокурора Украины. Патриарх пожелал новому чиновнику мудрости и совести.