Юрий Луценко и Роман Мацола поздравили Патриарха Филарета с юбилеем
13 мая 2016 года резиденцию Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета посетили назначеный накануне Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и народный депутат Украины Роман Мацола, чтобы поздравить юбиляра – Святейшего Владыку – с 50-летием служения на Киевской архиерейской кафедре.
Как сообщает пресс-служба Киевской Патриархии, поздравляя Патриарха, Генеральный прокурор Украины пожелал ему еще не одно десятилетие мудро руководить Украинской Церковью и преподнес букет цветов и символический подарок.
Вместе с Генеральным прокурором Украины Предстоятеля Церкви поздравил народный депутат Украины Роман Мацола, представитель фракции "Блок Петра Порошенко". Он отметил, что рад быть современником такой выдающейся духовной фигуры как Патриарх Филарет и пожелал ему многая лета.
Святейший Патриарх поблагодарил Юрия Луценко и Романа Мацолу за теплые слова и в свою очередь поздравил Юрия Витальевича с назначением на должность Генерального прокурора Украины. Патриарх пожелал новому чиновнику мудрости и совести.