Министр обороны Турции вместе с Порошенко возмутился дальнейшими притеснениям крымских татар оккупантами

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом шла речь сегодня на встрече Порошенко и Йылмаза.

«Ожидаем консолидированную жесткую реакцию международного сообщества на действия оккупантов», – отметил президент и подчеркнул необходимость усиления соответствующих санкций против страны-агрессора.

Министр обороны Турции со своей стороны отметил, что его страна не признает незаконную аннексию Крыма и категорически осуждает притеснения крымских татар со стороны оккупационных властей, в частности недавнее решение о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

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Кроме того, он заявил, что официальная Анкара привлекает внимание к вопросам оккупации Крыма и нарушений прав человека на полуострове в рамках всех международных площадок.

Стороны также обсудили пути усиления взаимодействия на двустороннем и многостороннем уровнях по вопросам обеспечения безопасности в регионе Черного моря.

Глава украинского государства поблагодарил турецкую сторону за организацию программы отдыха для детей и членов семей украинских военнослужащих, которые погибли или получили ранения во время службы в зоне проведения антитеррористической операции.

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