Министр обороны Турции вместе с Порошенко возмутился дальнейшими притеснениям крымских татар оккупантами
Президент Украины Петр Порошенко и министр национальной обороны Турецкой Республики Исмет Йылмаз выразили возмущение в связи с дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека в Крыму, в частности недавними арестами оккупационными властями лидеров крымскотатарского народа.
Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом шла речь сегодня на встрече Порошенко и Йылмаза.
«Ожидаем консолидированную жесткую реакцию международного сообщества на действия оккупантов», – отметил президент и подчеркнул необходимость усиления соответствующих санкций против страны-агрессора.
Министр обороны Турции со своей стороны отметил, что его страна не признает незаконную аннексию Крыма и категорически осуждает притеснения крымских татар со стороны оккупационных властей, в частности недавнее решение о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.
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Кроме того, он заявил, что официальная Анкара привлекает внимание к вопросам оккупации Крыма и нарушений прав человека на полуострове в рамках всех международных площадок.
Стороны также обсудили пути усиления взаимодействия на двустороннем и многостороннем уровнях по вопросам обеспечения безопасности в регионе Черного моря.
Глава украинского государства поблагодарил турецкую сторону за организацию программы отдыха для детей и членов семей украинских военнослужащих, которые погибли или получили ранения во время службы в зоне проведения антитеррористической операции.
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