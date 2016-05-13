Коллеги Геращенко назвали закрытие сайта "Миротворец" ударом по информбезопасности страны

Об этом заявили народные депутаты фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук, Юрий Береза, Дмитрий Тымчук во время брифинга в парламенте, комментируя скандал вокруг Министерства информационной политики и сайта "Миротворец".

"Такие информационные проекты, как сайт "Миротворец", "Информнапалм", много других провели достаточно мощную работу, поскольку изучили и накопили данные почти на 60 тысяч человек, которые взяли в руки оружие и убивали, пытали, издевались над украинскими военнослужащими, военнопленными, журналистами: рубили конечности, живыми бросали в реки, пытали всеми достаточными способами. Государство не знала, что делать, а волонтеры знали, фиксировали и документировали эти преступления", - сказал первый заместитель председателя фракции Андрей Тетерук.

"В то время пока мы изучали 50 оттенков обеспокоенности мирового сообщества, они продолжали бороться и сдерживать врага", - добавил он.

По его словам, борьба против альтернативных волонтерских сайтов является ничем иным, как цензурой и притеснениями свободы слова.

"Все прекрасно понимают отношение Украины к ЛНР и ДНР - это террористические группировки. Об этом было несколько раз объявлено в Раде и приняты соответствующие постановления. Кроме того, официальный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко на последнем заседании объявил, что Россия - страна-оккупант, которая поддерживает террористические группировки ЛНР/ДНР. Они не являются признанными, они ответственны за все преступления. Именно этим группировкам журналисты позволяют себе предоставлять свои личные данные, не понимая тяжелых последствий", - пояснил Тетерук.

"Мне тяжело представить, когда военный журналист Александр Довженко, который снимал события Второй мировой, получил бы аккредитацию и снимал пресс-конференцию Геббельса. Мне трудно представить, что он бы фотографировался и собирал лайки за фото с палачами Третьего рейха", - подчеркнул первый заместитель председателя фракции "Народный фронт".

В свою очередь народный депутат Юрий Береза подчеркнул, что Министерство информационной политики могло бы заняться более интересными вещами, чем борьбой с украинскими волонтерами-информационщиками: создать украинское телевидение на территории Донбасса, создать государственную программу по покрытию теле - и радио пространства оккупированного Крыма, и тому подобное.

"К сожалению, этим занимаются волонтеры, а не государство. Поэтому наше дружеское послание министру и его заместителям, опомниться и заниматься своими делами", - сказал Береза.

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Кроме того, присутствовавший на брифинге Дмитрий Тымчук подчеркнул, что борьба и закрытие сайта "Миротворец" является серьезным ударом по информационной безопасности страны.

"Мы видим как чиновники уничтожают все положительные начинания волонтеров, которые существуют не за бюджетные средства и фактически выполняют их функции. Очень обидно, что удар, который получила Украина, она получила от собственных чиновников - руководства Министерства информполитики", - сказал Тымчук.