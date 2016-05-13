Порошенко сегодня представит генпрокурора Луценко коллектива ГПУ
10:12, 13 мая 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко сегодня представит нового генерального прокурора Юрия Луценко коллективу Генпрокуратуры.
Порошенко представит нового генерального прокурораЛуценко коллективу Генпрокуратуры / Фото УНИАН
Как сообщает пресс-служба ГПУ, в 11.30 Порошенко представит генерального прокурора Украины Луценко коллективу ведомства.
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Как сообщал УНИАН, 12 мая Верховная Рада предоставила согласие на назначение Луценко на должность генпрокурора. За соответствующее постановление проголосовали 264 народных депутата из 350 зарегистрированных в сессионном зале.
Присутствовавший на заседании ВР президент сразу же в сессионном зале подписал указ о назначении Луценко на должность генпрокурора.
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