Порошенко сегодня представит генпрокурора Луценко коллектива ГПУ

Как сообщает пресс-служба ГПУ, в 11.30 Порошенко представит генерального прокурора Украины Луценко коллективу ведомства.

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Как сообщал УНИАН, 12 мая Верховная Рада предоставила согласие на назначение Луценко на должность генпрокурора. За соответствующее постановление проголосовали 264 народных депутата из 350 зарегистрированных в сессионном зале.

Присутствовавший на заседании ВР президент сразу же в сессионном зале подписал указ о назначении Луценко на должность генпрокурора.