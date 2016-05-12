Луценко стал новым генпрокурором Украины

Верховная Рада поддержала представление президента Петра Порошенко о назначении главы фракции БПП Юрия Луценко генеральным прокурором Украины. "За" это решение проголосовали 264 депутата.

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Президент подписал решение о назначении Луценко сразу после голосования.

За лишение Юрия Луценко депутатских полномочий проголосовали 275 нардепов.

Тогда же новый генпрокурор принял присягу члена Высшего совета юстиции.

Напомним, сегодня после полудня Рада поддержала изменения в законодательство, которые позволяют занимать должность генпрокурора человеку без юридического образования и регламентируют реформу Генпрокуратуры.

Председатель ВР подписал эти изменения около 13:20, а уже в 14:10 стало известно, что их поддержал и Порошенко.

В 15:30 президент передал предложение о назначении Луценко руководителем ГПУ. Тогда же напечатали спецвыпуск "Голоса Украины" с законопроектом под Луценко-генпрокурора.