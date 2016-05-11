Регламентный комитет пристыдил депутата Барну за сексистское приглашение коллег-женщин к нему в отель
Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы ВР обращает внимание народного депутата Олега Барны ("Блок Петра Порошенко") на недопустимость поступков, компрометирующих парламентариев.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение комитет принял сегодня.
“Обратить внимание народного депутата Барны на недопустимость действий, заявлений и поступков, компрометирующих его самого, избирателей, Верховную Раду, государство, на необходимость неукоснительного соблюдения при исполнении полномочий требований Конституции Украины, закона о статусе народного депутата, регламента ВР и других законов Украины, соблюдения присяги народного депутата, общепризнанных норм морали, всегда сохранять собственное достоинство, уважать честь и достоинство других народных депутатов, служебных и должностных лиц и граждан”, - сказано в нем.
Такое решение было принято в связи с обращением народных депутатов из фракции “Самопомич” Виктории Войцицкой, Елены Сотник и Ирины Подоляк относительно лишения народного депутата права принимать участие в пяти пленарных заседаниях ВР за сексистские высказывания.
В частности, речь идет о ситуации, когда Барна в феврале в эфире одного из телеканалов позволил себе оскорбительное высказывание в адрес этих народных депутатов.
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“Гостиница “Украина”, 519 номер, всегда вечером я там нахожусь. Заходите, будет полезно и приятно”, - заявил Барна в контексте сбора подписей за отставку правительства.
В ходе заседания регламентного комитета депутаты отмечали, что к Барне в данной ситуации не может быть применено наказание в виде лишения права посещать 5 заседаний, поскольку эти некорректные высказывания были сделаны не в сессионном зале, а за его пределами.
Также на заседании комитета отмечалось, что Барна отказался явиться на заседание, чтобы объяснить свое поведение, а прислал письмо, в котором написал в оскорбительной форме, что не видит целесообразности находиться при рассмотрении “пасквиля депутатов”, поскольку это будет "ниже его достоинства”.