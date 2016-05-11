Регламентный комитет пристыдил депутата Барну за сексистское приглашение коллег-женщин к нему в отель

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение комитет принял сегодня.

“Обратить внимание народного депутата Барны на недопустимость действий, заявлений и поступков, компрометирующих его самого, избирателей, Верховную Раду, государство, на необходимость неукоснительного соблюдения при исполнении полномочий требований Конституции Украины, закона о статусе народного депутата, регламента ВР и других законов Украины, соблюдения присяги народного депутата, общепризнанных норм морали, всегда сохранять собственное достоинство, уважать честь и достоинство других народных депутатов, служебных и должностных лиц и граждан”, - сказано в нем.

Такое решение было принято в связи с обращением народных депутатов из фракции “Самопомич” Виктории Войцицкой, Елены Сотник и Ирины Подоляк относительно лишения народного депутата права принимать участие в пяти пленарных заседаниях ВР за сексистские высказывания.

В частности, речь идет о ситуации, когда Барна в феврале в эфире одного из телеканалов позволил себе оскорбительное высказывание в адрес этих народных депутатов.

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“Гостиница “Украина”, 519 номер, всегда вечером я там нахожусь. Заходите, будет полезно и приятно”, - заявил Барна в контексте сбора подписей за отставку правительства.

В ходе заседания регламентного комитета депутаты отмечали, что к Барне в данной ситуации не может быть применено наказание в виде лишения права посещать 5 заседаний, поскольку эти некорректные высказывания были сделаны не в сессионном зале, а за его пределами.

Также на заседании комитета отмечалось, что Барна отказался явиться на заседание, чтобы объяснить свое поведение, а прислал письмо, в котором написал в оскорбительной форме, что не видит целесообразности находиться при рассмотрении “пасквиля депутатов”, поскольку это будет "ниже его достоинства”.