Профильный комитет Рады уже поддержал новый законопроект под Луценко-генпрокурора

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 11 членов комитета, против — 2, а еще 2 — воздержались.

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Авторами проекта закона являются депутаты от "Блока Петра Порошенко" Виктор Король и от "Народного фронта" Сергей Драюк.

Законопроект предлагает в законе "О прокуратуре" предусмотреть, что на должность генпрокурора может быть назначен гражданин Украины, который имеет высшее образование и стаж работы в сфере права или опыт работы в законодательном и/или правоохранительном органе не менее 5 лет.

Действующим законодательством предусмотрено, что генпрокурор должен иметь высшее юридическое образование; стаж работы в сфере права не менее 10 лет.

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Как сообщал УНИАН, 10 мая Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины и Государственного бюро расследований" (№ 4469).

Голосование проходило дважды, но ни разу не набралось необходимых 226 голосов.

Законопроектом предусматривалось, что на должность генпрокурора может быть назначен гражданин Украины, который имеет высшее образование и стаж работы в области права или опыт работы в законодательном и/или правоохранительном органе не менее 5 лет.

Как известно, ведутся разговоры о возможности назначения на должность генпрокурора лидера фракции "Блок Петра Порошенко" Юрия Луценко, однако его кандидатура не соответствует ряду требований к кандидату на эту должность. В частности, у Луценко нет высшего юридического образования.