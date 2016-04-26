Сакварелидзе считает, что не обязательно иметь опыт и образование для руководящей должности в ГПУ

Об этом он заявил во вторник во время лекции в университете Шевченко, пишет Украинская правда.

"Не только на генерального прокурора, но на все руководящие должности прокуратуры не обязательно, чтобы человек (имел опыт работы в прокуратуре - УНИАН)", - отметил он.

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Он также выразил мнение, что генпрокурору не обязательно иметь юридическое образование.

"Юридическое образование необязательно для менеджера, которому подчиняются 12 тысяч людей с юридическим образованием. Ему достаточно иметь хорошего консультанта и ум", - отметил Сакварелидзе.

Напомним, в ВР зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно деятельности ГПУ и Госбюро расследований" (№ 4469), который позволяет генпрокурору быть без высшего юридического образования.