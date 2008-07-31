Яценюк пригласил всех в сессионный зал

Верховная Рада Украины начала свою работу после перерыва.

Как передает корреспондент УНИАН, Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК пригласил в сессионный зал всех народных депутатов и премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО.

Парламент намерен в целом утвердить изменения в государственный бюджет на 2008 год.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Верховная Рада Украины приняла за основу проект изменений в государственный бюджет, внесенный Президентом, с учетом положений правительственного законопроекта.

С 11.35 в парламенте был объявлен перерыв в заседании, чтобы Бюджетный комитет окончательно согласовал все показатели и вынес на рассмотрение депутатов для принятия в целом единый проект закона об изменениях в бюджет.