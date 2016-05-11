Штайнмайер: Минские соглашения выполняются со скоростью улитки

По словам министра, выполнение мирных договоренностей, которым уже 15 месяцев, не может длиться вечно, передает Deutsche Welle.

"Мы нуждаемся не только в четких заявлениях от сторон конфликта, но прежде всего прогресса в воплощении (договоренностей - Ред.) в жизни", - сказал Штайнмайер во вторник, 10 мая, в преддверии новой встречи в "нормандском формате" в Берлине.

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"Мы на протяжении многих месяцев бились за то, чтобы Москва, Киев и сепаратисты продолжили выполнение договоренностей. Если в этом деле и есть какой-то прогресс, то он продвигается со скоростью улитки - по миллиметрам. Так долго продолжаться не может", - заявил Штайнмайер, добавив, что "предыдущих эскалаций" следует избегать всеми путями.

Как сообщал УНИАН, министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России соберутся сегодня, 11 мая, в Берлине для консультаций относительно состояния выполнения Минских соглашений.