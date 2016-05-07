The Economist составил рейтинг "кумовства" в мире: Украина на 5 месте

Политические связи всегда двигали торговлю вперед. Но на протяжении последних 20 лет от Малайзии до Мексики так называемые "коррумпированные капиталисты", которые получили свои состояния благодаря своим родственникам и друзьям в правительствах, наслаждались "золотой эрой".

Об этом сегодня пишет издание The Economist, которое составило рейтинг "кумовства" в мире

Журналисты проанализировали источники доходов самых богатых людей из рейтинга миллиардеров Forbes. Затем они определили отрасли в разных странах, которые склонны к "кумовскому капитализму". The Economist считает таковыми те, что тесно связаны с государственными структурами. А потом журналисты изучали доход, который миллиардеры той или иной страны получали благодаря "кумовским отраслям", передает ZN.UA.

И, наконец, совокупный доход миллиардеров, полученный благодаря связям во властных кругах, представлен в процентном отношении от ВВП страны. Таким образом, Украина оказалась на 5 месте в рейтинге "кумовского капитализма" The Economist.

Доход крупного бизнеса благодаря политическим связям обходится нашей стране в 6,7% от ВВП.

Первенство в нем одержала Россия. Олигархи со связями в Кремле отбирают у страны более 18% ВВП. Наименее "кумовской" издание считает Германию, где очень не большая группа бизнесменов имеют связи с властью.

Напомним также, что Украина возглавила мировой рейтинг по уровню инфляции. Ближайшими соседями Украины в рейтинге оказались Йемен (30%), Сирия (33,6%) и Южный Судан (41,1%). Россия заняла 216 место с показателем инфляции на уровне 15,4%, Беларусь – 214 (15%).