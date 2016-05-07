The Economist составил рейтинг "кумовства" в мире: Украина на 5 месте
Издание пишет, что миллиардеры по всему миру получили благодаря своим родственникам и друзьям при власти до 2 триллионов долларов за 10 лет.
Политические связи всегда двигали торговлю вперед. Но на протяжении последних 20 лет от Малайзии до Мексики так называемые "коррумпированные капиталисты", которые получили свои состояния благодаря своим родственникам и друзьям в правительствах, наслаждались "золотой эрой".
Об этом сегодня пишет издание The Economist, которое составило рейтинг "кумовства" в мире
Журналисты проанализировали источники доходов самых богатых людей из рейтинга миллиардеров Forbes. Затем они определили отрасли в разных странах, которые склонны к "кумовскому капитализму". The Economist считает таковыми те, что тесно связаны с государственными структурами. А потом журналисты изучали доход, который миллиардеры той или иной страны получали благодаря "кумовским отраслям", передает ZN.UA.
И, наконец, совокупный доход миллиардеров, полученный благодаря связям во властных кругах, представлен в процентном отношении от ВВП страны. Таким образом, Украина оказалась на 5 месте в рейтинге "кумовского капитализма" The Economist.
Доход крупного бизнеса благодаря политическим связям обходится нашей стране в 6,7% от ВВП.
Первенство в нем одержала Россия. Олигархи со связями в Кремле отбирают у страны более 18% ВВП. Наименее "кумовской" издание считает Германию, где очень не большая группа бизнесменов имеют связи с властью.
Напомним также, что Украина возглавила мировой рейтинг по уровню инфляции. Ближайшими соседями Украины в рейтинге оказались Йемен (30%), Сирия (33,6%) и Южный Судан (41,1%). Россия заняла 216 место с показателем инфляции на уровне 15,4%, Беларусь – 214 (15%).