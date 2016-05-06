В Раде предлагается ввести совет комитетов, 3 пленарных недели в месяц и отдельный день правительства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе презентации основных положений изменений в регламент ВР сказал председатель парламента Андрей Парубий.

“Также логика будет заключаться в том, чтобы увеличить количество времени, отведенного для работы в комитетах, отведенного для того, чтобы депутаты могли полноценно прорабатывать законопроекты еще до того, как они дойдут до пленарного заседания Верховной Рады”, - отметил спикер.

Пленарные недели предлагается сделать “смешанными”, когда в понедельник с 11:00 до 14:00 будет проходить день правительства, а с 16:00 до 18:00 - работа в комитетах, временных специальных и временных следственных комиссиях, депутатских фракциях (группах).

По вторникам работу предполагается оставить в привычном режиме: с 10:00 до 14:00 - утреннее пленарное заседание, с 12:00 до 12:30 - перерыв, а с 16:00 до 18:00 - вечернее заседание.

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В среду предлагается с 10:00 до 16:00 проводить работу в комитетах, временных специальных и временных следственных комиссиях, депутатских фракциях (группах), а с 16:00 до 18:00 - заседание совета комитетов.

В четверг предлагается проводить работу в таком же режиме, как и во вторник, но без всяких перерывов. Так, вместо получасового перерыва с 12:00 до 12:30 будет происходить оглашение депутатских запросов.

В пятницу с 10:00 до 15:00 предлагается работать в комитетах, временных специальных комиссиях и временных следственных комиссиях, депутатских фракциях (группах); а с 15:00 до 16:45 должно происходить заседание согласительного совета.

Относительно совета комитетов Парубий объяснил, что он на основе наработок комитетов будет предлагать парламенту повестку дня на следующую пленарную неделю.

“Это совещание будет формировать предварительный план повестки дня на следующую неделю”, - сказал председатель ВР, добавив, что уже в пятницу согласительный совет будет оформлять предложения совета комитетов в окончательный проект повестки дня на следующую пленарную неделю.

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