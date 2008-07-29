МЧС опровергает заявления Шуфрича

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы опровергает заявления народного депутата из Партии регионов Нестора ШУФРИЧА о том, что МЧС якобы скрывало информацию о реальном состоянии дел в пострадавших от стихии западных областях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС.

В сообщении пресс-службы отмечается, что “экс-министр традиционно ошибается и что-то путает, в первую очередь какие-то сложности у него всегда выходят с цифрами”. “Он снова ошибся, заявив о том, что МЧС несвоевременно и неправильно квалифицировало уровень чрезвычайной ситуации, скрывало реальное состояние дел и тому подобное”, – отмечает пресс-служба и напоминает, что еще 25 июля был создан оперативный штаб, который своевременно информировал руководство государства, общественность и СМИ об обстановке в регионе. Глава Комиссии по ликвидации последствий стихийного бедствия, министр МЧС Владимир ШАНДРА еще в тот день заявил журналистам о том, что ситуация выходит с регионального уровня на государственный. “Спасатели МЧС были очень удивлены тем, что „профильный” министр теневого Кабмина не побывал в районах, которые постигла большая беда. А еще интересно, с какого именно курорта ШУФРИЧ делает такие заявления”? – отмечает пресс-служба и выражает надежду, что Н.ШУФРИЧ “таки покинет пляж и шикарные апартаменты и появится в парламенте, чтобы проголосовать за выделение средств на ликвидацию последствий трагедии и финансовую помощь пострадавшим прикарпатцам”.

В свою очередь министр МЧС В.ШАНДРА выразил сожаление, что трагедия стала темой для спекуляций. “В пострадавших от стихии регионах произошли случаи гибели в результате поражения током. Есть пример, когда мужчину в гараже ударило током, и его смерть была внесена в статистику погибших в результате паводка. Есть еще несколько случаев гибели от молнии. Была предварительно озвучена цифра - 22 погибших. Однако сейчас все тщательным образом проверяется. На сегодняшний день можно сказать: в Черновицкой области погиб 1 человек в результате паводка, это установлено точно. Еще один человек погиб от молнии, причина гибели 5 человек устанавливается”, - отметил министр. Он сообщил, что окончательно последствия печальной статистики будут установлены только после того, как спадет вода.

В.ШАНДРА также отметил, что нескольких человек, которые пропали без вести, усиленно ищут. “И надеемся на лучшее: возможно, кто-то пересиживает беду у соседей… Сойдет вода, и тогда будем иметь точные и выверенные цифры. Поэтому в целом сегодня можем сказать уверенно, что от паводка погибли 10 человек”, - подчеркнул министр. Он привел еще один пример в Ивано-Франковской области: “студентка-первокурсница и 12-летняя девочка выбежали из дома покормить скот, здесь ударила молния, и они погибли. Есть трагический случай, когда дети перевернулись на лодке”. В.ШАНДРА отметил, что каждый трагический случай сейчас изучается, в результате чего люди погибли: небрежность ли это или последствия ненастья. “Когда будут медицинские заключения, от чего каждый человек погиб, мы эти данные обнародуем в СМИ”, – сказал министр и призвал и политиков, и журналистов на этой теме не спекулировать.

Сегодня СМИ распространили заявление пресс-службы Н.ШУФРИЧА, в котором он обвиняет руководство страны и МЧС в сокрытии масштабов стихии в западных областях Украины. "Почему по состоянию на 26 июля, когда масштабы катастрофы не могли быть неизвестными руководству Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и они не могли не знать, что по состоянию на 26 число уже погибло 16 человек, подавалась информация о 7 погибших?" – в частности заявляет Н.ШУФРИЧ и заверяет, что "руководство МЧС не могло не знать, что 24 июля 2 человека погибли в Черновицкой области, 25 июля – 7 человек в Ивано-Франковской, а 26 июля – 4 человека погибли в Ивано-Франковской и 3 в Черновицкой областях". При этом он предполагает, что скрыть “реальные цифры” руководство МЧС заставили.