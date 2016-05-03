Украина будет в приоритете на встрече "Вышеградской четверки" и "Восточного партнерства" - СМИ

Как ожидается, конфликт на Донбассе и поддержка реформ в Украине будут одними из приоритетов на встрече глав дипломатий "четверки" и "пятерки", к которым как приглашенные гости должны присоединиться министры иностранных дел Германии (председательствующей в ОБСЕ), Нидерландов (председательствуют сейчас в ЕС) и Швеции (страна-инициатор программы "Восточного партнерства" вместе с Польшей), передает Радио Свобода.

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Кроме того, во встрече примет участие также комиссар Европейского Союза по вопросам переговоров о расширения и политики соседства Иоганнес Ган.

Украину в Праге будет представлять министр иностранных прав Павел Климкин.

Вышеградскую четверку, которая в феврале этого года отметила ровно четверть века своего существования, считают одним из самых активных региональных образований внутри Евросоюза и определенным локомотивом поддержки европейской интеграции Украины. И даже больше – именно страны Вышеграда, также Балтии и Швеции считаются такими, которые постоянно держат на европейских внешнеполитических радарах внимание к постсоветскому пространству и в частности к пяти участникам программы "Восточного партнерства".