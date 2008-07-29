Кернес задал прокурору интересный вопрос

Прокурор Харьковской области Василий СИНЧУК считает, что дело, возбужденное в отношении секретаря Харьковского горсовета Геннадия КЕРНЕСА по факту хулиганства, имеет судебную перспективу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о том, сколько раз прокуратура допрашивала Г.КЕРНЕСА по этому делу, и какие могут быть действию прокуратуры, если Г.КЕРНЕС не будет являться на допрос.

По словам В.СИНЧУКА, Г.КЕРНЕС во время разговора с ним спросил: «Вы что, видите судебную перспективу дела?», на что прокурор ответил: «Вижу».

В.СИНЧУК пояснил, что судебная перспектива открывается «в случае соответствующих показаний потерпевших, в случае соответствующих результатов экспертиз и в случае незакрытия дела судом».

Как сообщал УНИАН, дело в отношении Г.КЕРНЕСА было возбуждено прокуратурой по ч.I статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) в связи с жалобой депутата Харьковского горсовета Андрея РУДЕНКО, который заявил, что Г.КЕРНЕС в помещении горсовета ударил его ногой.

С 23 июля прокуратурой было применено мера пресечения в отношении Г.КЕРНЕСА о невыезде его из Украины до завершения досудебного расследования дела. Прокурор Харькова Евгений ПОПОВИЧ сообщил УНИАН, что он временно приостановил свое постановление о запрещении выезда в связи с ходатайством самого Г.КЕРНЕСА, который 25 числа обратился с просьбой разрешить ему до 31 июля съездить в Москву на лечение.