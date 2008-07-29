Добкин прибыл на допрос в МВД

Городской председатель Харькова Михаил ДОБКИН прибыл на допрос к следователю в Министерство внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, М.ДОБКИН вызван в МВД в качестве свидетеля по одному из уголовных дел.

По словам мэра Харькова, он не знает, что это за уголовное дело и какие вопросы ему поставит следователь.

«Я могу догадываться, что это одно из уголовных дел, связанных с событиями вокруг Харькова. Меня вызывали в качестве свидетеля по этому делу еще 24 июля. Но я был в отпуске и сообщил, что прибуду сегодня, 29 июля, что я и сделал», - сказал М.ДОБКИН.

Вместе с тем, мэр заметил, что у следствия нет конкретных доказательств по этому делу, и поэтому ему намеренно придается общественный резонанс и элементы шоу и пиар-акции. «Присутствие здесь журналистов является свидетельством того, что МВД пытается сделать события вокруг Харькова публичным шоу. Но я являюсь законопослушным гражданином, и готов ответить на все вопросы следствия, которые в моей компетенции. Но если от меня будут требовать чего-то большего, то буду адекватно реагировать на это», - подытожил М.ДОБКИН.