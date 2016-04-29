Суд ЕС рассматривает совместную жалобу Януковича и его сына Александра на санкции ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН, жалобу сегодня в Люксембурге слушает Общий суд ЕС в составе шести судей с участием представителей Януковичей, Европейского Совета и Европейской комиссии.

Во вступительном слове представитель интересов Януковичей Парминдер Саини (Parminder Saini) отметил, что в Евросоюзе придерживаются принципа верховенства права.

По его словам, является "ироничным", что "Украина использовала ЕС как инструмент, чтобы атаковать Януковича".

"Мы говорим о том, что ЕС поддержал новый режим на политической основе, а не за злоупотребление бюджетными ресурсами", - сказал Саини.

Саини также подчеркнул, что в письме Генеральной прокуратуры Украины от 3 марта 2014 года указаны имена бывших украинских высокопоставленных чиновников, которые подозреваются в злоупотреблениях с бюджетными средствами, но "ни один украинский документ не предоставляет доказательств".

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"Это письмо - только общее заявление. Этого недостаточно, если Украина просит включить человека в список", - подчеркнул Саини.

"Это то самое письмо, в котором есть и другие украинцы, и есть шесть решений Суда ЕС (относительно украинцев, фамилии которых внесены в санкционный список) относительно критериев, по которым Совет уже проиграл, но продолжает использовать тот же аргумент", - отметил представитель Януковичей.

Также Саини зачитал решение Суда ЕС, которым отменены санкции против бывшего первого заместителя главы Администрации президента Украины Януковича Андрея Портнова, и провел аналогии с делами Януковичей.

При этом он считает, что юридической системе Украины "нельзя доверять", и внутри нее "есть проблемы".

"У нас нет ни одного решения, которое бы мы признали независимым", - сказал Саини.

В своем выступлении представитель Европейского Совета Петра Махнич повторила аргументы Совета, которые звучали во время предыдущих рассмотрений дел относительно обжалования санкций против бывших украинских высокопоставленных чиновников, отметив, что Евросовет не должен доказывать вину лиц, фамилии которых вносят в санкционные списки.

Далее заседание проходит в закрытом режиме.

Решение суда по жалобе Януковичей будет вынесено в течение нескольких месяцев.

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Как сообщал УНИАН, 28 января 2016 года Суд ЕС отменил санкции, которые были введены против нескольких экс-чиновников времен Януковича 6 марта 2014 года и действовали до марта 2015 года.

В то же время санкции в отношении 17 бывших высокопоставленных чиновников, действие которых было продлено до марта 2016 года, остаются действующими.

Так, по данным ГПУ, санкции действуют против Виктора Януковича, Виталия Захарченко, Виктора Пшонки, Елены Лукаш, Андрея Клюева, Виктора Ратушняка, Александра Януковича, Артема Пшонки, Сергея Клюева, Николая Азарова, Сергея Курченко, Дмитрия Табачника, Раисы Богатырёвой, Сергея Арбузова, Юрия Иванющенко, Александра Клименко и Эдуарда Ставицкого.