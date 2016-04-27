Гройсман обратится в НАБУ насчет назначенного им в Минэкологии фигуранта коррупционного скандала

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания правительства.

"Я сегодня обращусь в НАБУ относительно проверки фактов по заместителю министра Виктору Канцураку", - сказал Гройсман.

Он призвал министров быть взвешенными и ответственными, когда они вносят кандидатов на должности в те или иные министерства.

"Вы несете за это политическую ответственность. Я готов ее разделять совместно с вами, но просил бы, чтобы вы были очень взвешенными и вносили кандидатов на должности, которые не являются скомпрометированными", - сказал глава правительства.

Как сообщалось, по данным СМИ, Канцурак, который назначен заместителем министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, фигурирует в коррупционном скандале.

Во времена президента Виктора Януковича Канцурак был директором Департамента заповедного дела Минэкологии, которое возглавлял сначала Николай Злочевский, а потом Эдуард Ставицкий.

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В этом качестве в 2011 году Канцурак входил в состав тендерного комитета министерства во время закупки спутниковых снимков территории Украины в австрийской фирмы Austroplan Austrian Engineering GMBH за 49,38 млн грн, хотя Харьковская Национальная академия городского хозяйства предлагала эти фото за 250 тыс. грн.

Однако тендерный комитет под формальным предлогом отклонил заявку государственного учреждения в пользу австрийской фирмы

С сентября 2014 года Канцурак работал в Секретариате правительства, тогда Семерак был министром Кабмина. Последний год Канцурак возглавлял Департамент по вопросам безопасности жизнедеятельности, охраны окружающей среды и агропромышленного комплекса.

Канцурак в 2000-х годах был помощником народного депутата Николая Лисина (Партия регионов) - бизнес-партнера Николая Злочевского. Впоследствии Канцурак имел удостоверение помощника от нардепов Константина Бондарева (БЮТ, банк "Велес", водка "Бондарев") и Геннадия Федоряка (Партия регионов, был председателем правления "Черновцыгаза").