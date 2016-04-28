Минские договоренности являются проектом России - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на презентации результатов социологического исследования относительно перспектив деоккупации Крыма и об отношении к Минским договоренностям.

«Минские договоренности - это проект России, они ее вполне устраивают при полной реализации в том виде, в каком они зафиксированы в феврале 2015 года в форме комплекса мероприятий по реализации Минских договоренностей», - сказал Яременко.

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По его словам, РФ с начала интервенции в Украине до последнего времени владела инициативой в дипломатическом миротворческом переговорном процессе вокруг войны на востоке Украины.

«Сейчас страны Запада и Украина местами пытаются обставить Россию красными флажками, как в вопросе модальности выборов или определения вопросов применения амнистии, но не исправили при этом основную ошибку - не изменили модальность самих переговоров и повестку дня», - сказал Яременко.

По его словам, реализация Минских договоренностей рассматривается Россией как возможность создания новой, вместо Крыма, де-факто российской автономии в составе Украины как перспективного средства прямого воздействия на внутреннюю и внешнюю политику Украины.

Яременко считает, что нереализация Минских договоренностей не особенно пугает Россию, так как оставляет в ее руках сильную карту в виде так называемых «ДНР» и «ЛНР» как механизма влияния.

«Единственным неприятным для России следствием нереализации Минских договоренностей являются продолжение в результате этого экономических санкций против нее и ее дипломатическая изоляция», - сказал Яременко.