В ООН предложили создать глобальный фонд помощи ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
08:53, 27 апреля 2016Политика
357
Основатель гуманитарного фонда помощи детям Чернобыля Chernobyl Children International Ади Роше во время специального заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, посвященном 30-й годовщине трагедии на ЧАЭС, призвала международное сообщество финансово помочь ликвидаторам аварии.
REUTERS
Об этом сообщает "Голос Америки".
"Мой самый первый призыв к этой Ассамблеи в том, что эти героические люди, ликвидаторы, должны быть признанными. И мир должен создать глобальный фонд, чтобы убедиться, что их медицинские и социальные потребности полностью удовлетворены", - заявила Ади Роше.
Читайте такжеИнститут рака: В наиболее пораженных от аварии на ЧАЭС областях уровень заболеваемости раком вдвое выше
Как сообщал УНИАН, постпред Украины в ООН Владимир Ельченко приравнял масштаб катастрофы на ЧАЭС с Голодомором 1932-1933-х годов, Второй мировой войной и сегодняшней агрессией РФ в Украине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter