В ООН предложили создать глобальный фонд помощи ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Мой самый первый призыв к этой Ассамблеи в том, что эти героические люди, ликвидаторы, должны быть признанными. И мир должен создать глобальный фонд, чтобы убедиться, что их медицинские и социальные потребности полностью удовлетворены", - заявила Ади Роше.

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Как сообщал УНИАН, постпред Украины в ООН Владимир Ельченко приравнял масштаб катастрофы на ЧАЭС с Голодомором 1932-1933-х годов, Второй мировой войной и сегодняшней агрессией РФ в Украине.