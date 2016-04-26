Гройсман планирует посетить Германию в ближайшее время

Как сообщил в соцсети Twitter пресс-секретарь премьера Дмитрий Столярчук, соответствующее решение было принято в ходе телефонного разговора Гройсмана с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Гройсман обсудил с Ангелой Меркель реформы. Премьер принял решение посетить Германию в ближайшее время», - написал Столярчук.

Читайте такжеМеркель: У Германии и США схожие взгляды на Нормандский формат

Позднее в пресс-службе правительства сообщили, что Гройсман и Меркель в телефонном режиме обсудили также вклад Германии в преодоление последствий аварии на ЧАЭС и выполнение Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

В ходе разговора Гройсман подчеркнул, что ситуация в Украине «непростая, но правительство настроено на эффективную работ».

«Я благодарен за приглашение посетить Германию и за то, что Украина занимает важное место в вашем плотном графике», - сказал Гройсман, обращаясь к канцлеру Меркель.