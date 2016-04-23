Меркель поддержала соглашение о зоне свободной торговли между Евросоюзом и США

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что преимущества для Евросоюза от заключения соглашения о зоне свободной торговли с США в данный момент намного превышают риски, сообщает РБК.

Она также отметила, что соглашение представляет для ЕС шанс определить единые стандарты во всем мире.

"Мы не хотим, чтобы у людей сложилось впечатление, как будто мы здесь что-то скрываем или поступаемся нормами, как раз наоборот", - сказала канцлер.

Она подчеркнула, что Европа не отступит от своих высоких стандартов и будет продолжать защищать окружающую среду и права потребителей.

В воскресенье, 24 апреля, Меркель вместе с президентом США Бараком Обамой откроет выставку промышленных технологий в Ганновере.

В понедельник, 25 апреля, состоится встреча лидеров Германии, США, Великобритании, Франции и Италии, на которой, как ожидается, они, в частности, обсудят заключение соглашения о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве.

Читайте такжеСША требуют от Германии увеличить присутствие Бундесвера на восточных границах НАТО - Spiegel

Обама, выступая в Лондоне в субботу, заявил, что создание зоны свободной торговли между ЕС и США позволит создать миллионы рабочих мест и миллиарды долларов льгот, отмечает издание.