В связи с празднованием Дня Военно-морского флота Российской Федерации сегодня милиция Севастополя переведена на усиленный вариант несения службы.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Управления Министерства внутренних дел Украины в г. Севастополе, об этом заявил заместитель начальника УМВД Украины в Севастополе – начальник милиции общественной безопасности полковник милиции Александр НОВИКОВ.

“В связи с празднованием Дня ВМФ России и прибытием на праздник большого количества гостей, с целью обеспечения охраны общественного порядка, предотвращения преступлений на улицах и в общественных местах личный состав УМВД Украины в Севастополе переведен на усиленный вариант несения службы. В местах массового отдыха будут выставлены дополнительные наряды милиции. Охранять общественный порядок по всему городу будут около 1500 сотрудников милиции, а также военнослужащих полка внутренних войск, который дислоцируется в Севастополе”, - отметил А.НОВИКОВ.

В связи с этим он выразил уверенность, что праздничные мероприятия пройдут в соответствии с утвержденным планом, без эксцессов, а милиция, в случае необходимости, защитит правопорядок и конституционные права граждан.

“Пользуясь случаем, я хочу предупредить все политические силы, - и правых, и левых, и радикально настроенных, что это не политическое мероприятие, а праздник для горожан. Согласно Закону Украины “О милиции”, при выполнении служебных обязанностей сотрудники милиции независимы от влияния каких-либо политических и общественных организаций. Основная задача УМВД Украины в Севастополе - охрана общественного порядка и защита конституционных прав граждан”, – заявил А.НОВИКОВ.