"За крымское вино": против Путина и Берлускони Украина открыла уголовное дело

Украина открыла уголовные дела против президента РФ Владимира Путина и экс-премьера Италии Сильвио Берлускони.

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Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" заявил депутат Верховной Рады от "Народного фронта" Георгий Логвинский, передает ТСН.ua.

По словам Логвинского, уголовное дело против Путина и Берлускони открыто за совместный визит в оккупированный Крым, во время которого они выпили бутылку крымского вина стоимостью 150 тысяч долларов.

Нардеп добавил, что сейчас зарегистрировано более сотни нарушений на территории Крыма.

"На сегодняшний день факты фиксируются, открываются уголовные производства, и я очень надеюсь, что все, что мы делаем совместно с моими коллегами, правозащитниками и адвокатами, будет основами обвинительного приговора Путину в международном уголовном суде", - отметил Логвинский.

Напомним, что 11 сентября Путин и Берлускони прилетели с визитом в Крым. Среди прочего, политики вместе побывали в "штабе" объединения "Массандра" в Крыму, спустились в главный подвал с крупнейшей библиотекой вин в мире и продегустировали крымские вина.

Дружеские отношения, которые Путин и Берлускони не скрывают, во многом формировались в период, когда последний возглавлял совет министров Италии. Однако они не прервались и после его отставки в 2011 году. В конце июня 2015 года политики вместе отдыхали на Алтае.

МИД Украины осудил поездку Путина и Берлускони в Крыму, а также призвало всех иностранных граждан уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, а также придерживаться установленного порядка въезда на временно оккупированную территорию.